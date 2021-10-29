ABD ile Rusya arasında yeni kriz! ABD gelecek aylarda adım atacak! İlişkiler daha da kötüleşecek...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin gelecek ay 55 Rus diplomatı sınır dışı etmek isteyeceğini ifade ederken, diplomatik cephede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşeceğini ifade etti.
DİPLOMASİ DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Washington'daki Rus Büyükelçiliğinde, New York'taki iki konsoloslukta ve Houston'daki misyonda toplam 200'den az kişinin çalıştığını vurgulayan Zaharova, "Washington'un 55 diplomat ve idari-teknik çalışanımızın gelecek aylarda ABD'yi terk etmesi yönünde öne sürdüğü talepler göz önüne alındığında ki bu esasen sınır dışı etme anlamına gelir, diplomatik cephede durum daha da kötüleşecek." ifadesini kullandı.
Zaharova, ABD'nin Rus misyonlarına ve çalışanlarına yönelik her türlü düşmanca eylemlerine hızlı, orantılı ancak simetrik olmasını gerektirmeyen yanıt vereceklerini vurguladı.
24 DİPLOMATI SINIR DIŞI KARARI ALINMIŞTI
Son olarak 2 Ağustos'ta, ABD, ülkedeki Rus Büyükelçiliğinde çalışan 24 diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.
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