ABD ile Rusya arasında yeni kriz! ABD gelecek aylarda adım atacak! İlişkiler daha da kötüleşecek...

DİPLOMASİ DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Washington'daki Rus Büyükelçiliğinde, New York'taki iki konsoloslukta ve Houston'daki misyonda toplam 200'den az kişinin çalıştığını vurgulayan Zaharova, "Washington'un 55 diplomat ve idari-teknik çalışanımızın gelecek aylarda ABD'yi terk etmesi yönünde öne sürdüğü talepler göz önüne alındığında ki bu esasen sınır dışı etme anlamına gelir, diplomatik cephede durum daha da kötüleşecek." ifadesini kullandı.