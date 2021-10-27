Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "silahlanma yarışı" açıklaması

"EGEMENLİK" MESAJI

Bu teklifin hala geçerli olduğunu ve bunun güncelliğinin de arttığını bildiren Putin, "Rusya, Asya-Pasifik bölgesinde sürekli olarak eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasını, egemenliğe saygı, eşitlik ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alınması dahil uluslararası hukuk ilkeleri üzerinde yapıcı bir iş birliği atmosferini güçlendirmeyi savunuyor. Bize göre ancak bu şekilde mevcut ve ortaya çıkan tehditler durdurulur, sorunlar çözülür." dedi.

ABD, 1987'de Sovyetler Birliği ile imzaladığı ve birliğin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF'den Ağustos 2019'da resmen çekilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin bu kararının ardından anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.