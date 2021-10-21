Vladimir Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı! BM 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ve...

"BATI BİZİM EVİMİZE SIZMAYA KALKMASIN"



Batılı ülkelerin birçok ülkeye dayatmalarda bulunduğunu ve bunun aile yapısına zarar verdiğini savunarak batıyı eleştiren Putin, "Azınlıklar lehine çoğunluklara tersine ayrımcılık yapılması veya anne-baba, aile ve hatta farklı cinsiyetler gibi temel değerlerden vazgeçilmesi talebi, onlara toplumsal güncellemeye yönelik yolda atılan kilometre taşları. Ancak Batı bizim evimize sızmaya çalışmasın. Zira Rusların büyük çoğunluğu, manevi değerlerin ve tarihsel geleneğin, kültürün esas alınması gerektiğini düşünüyor" diye konuştu.



PUTİN'DEN KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ



"Hazır reçeteler yok. Vahşi kapitalizm de işlemiyor" diyen Putin, "Herkes, bugün ezici çoğunluktaki ülkede toplumsal düzenin temeli olan mevcut kapitalizm modelinin hükmünü yitirdiğini söylüyor. Artık kapitalizmin çerçevesi dahilinde, giderek daha da karmaşıklaşan çelişkiler sarmalından bir çıkış yolu bulunmuyor. Devletlerin ve piyasaların gücünü karşılaştırmak gerek. Bu konuda Çin'in deneyimleri incelenebilir" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Çin ile ülkesinin iyi ilişkilerinin bulunduğunu askeri anlamda da ortak politikalar yürüttüklerini fakat askeri blok oluşturmadıklarını belirtti.





"RUSYA, NATO TARAFINDAN ALDATILDI"



NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu hatırlatan Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen NATO'nun Rusya'ya karşı adımlar attığını belirterek, "Rusya, NATO'nun askeri genişlemesinin doğuya kaydırılmayacağının söylenmesiyle kandırıldı" dedi.

NATO'nun, Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'daki varlığının kendileri için bir tehdit oluşturduğunu savunan Putin, "Ukrayna'nın, NATO'ya katılımı gerçekleşmeyebilir ancak bölgede askeri yatırımlar devam ediyor. Bu Rusya için gerçek bir tehdit anlamına geliyor. ABD Savunma Bakanı'nın açıklamaları da Ukrayna için kapıyı aralamaktır. NATO, eğitim merkezleri adı altında buraya her şeyi yerleştirebilir. Rusya'nın hemen burnunun dibine roket atabilirler" dedi.



"RUSYA'DA SOSYAL DEVLET İNŞA ETMELİYİZ"



Ülkesindeki gelir adaletsizliğine karşı sosyal devlet inşa etmeleri gerektiğini belirten Putin, "Sosyal devlet inşa etmeliyiz. Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da, uzun zamandır bir sosyal devlet inşa edilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak farklı kategorilerdeki vatandaşların gelir farkını göz önünde bulundurduğumuzda bu bizim özel önem taşıyor. Her ne kadar bu sadece bizim sorunumuz olmasa da" dedi.



PUTİN, NOBEL ÖDÜLÜ ALAN RUS GAZETECİ MURATOV'U ELEŞTİRDİ



Rusya'daki insan hakları ve özgürlükler üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle bu yılın Nobel ödülünü alan gazeteci Dmitri Muratov'un da toplantıya katılmasını fırsat bilen Putin, salonda bulunan Muratov'u aldığı ödül nedeniyle eleştirerek, "Öncelikle Nobel Ödülü almanızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Daha önce söz ettiğim ve Bolşevikler tarafından 1922'de felsefe gemisine bindirilerek sınır dışı edilen Nikolay Berdyayev'in, defalarca aday gösterilmesine rağmen Nobel Ödülü alamadığına dikkatinizi çekmek isterdim" dedi.



Muratov'un aldığı para ödülünü çocuklar için yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamasına da ironi yaparak yaklaşan Putin, "Yardım kuruluşundan bahsettiniz. İşte ben olsaydım, sırf bu yardımseverlikle ilgilendiğiniz için size bu ödülü verirdim, gerçekten" dedi.