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Son dakika: DEAŞ Irak'ta sivillere saldırdı! 12 kişi öldü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Son dakika: DEAŞ Irak’ta sivillere saldırdı! 12 kişi öldü

Son dakika haberi... Irak’ın Diyale vilayetine bağlı el-Reşad köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde yer alan el-Reşad köyüne terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Hafif silahların yanı sıra keskin nişancı silahlarının kullanıldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu sivillerden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırganların bölgeden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.

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