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Son dakika: Senato'da onaylandı! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Son dakika: Senato’da onaylandı! ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı. Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

Flake'in Ankara Büyükelçiliği adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi.

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ABD'NİN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JEFF FLAKE

Senato'dan onay alan Flake'in, yakın zamanda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021'de, Flake'i ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.

FLAKE KİMDİR?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosu'nda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

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