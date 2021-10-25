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Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den tahmin! İşler daha kötüye gidecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Twitter’in kurucusu Jack Dorsey’den tahmin! İşler daha kötüye gidecek

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey geçen cuma günü sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kehanet gibi tahminlerde bulundu. Dorsey, ABD'de ve bütün dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) artan enflasyonun altını çizerek işlerin daha kötüye gideceğini belirtti.

"HİPERENFLASYON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK"

Dorsey, Cuma gecesi attığı tweetinde ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek" dedi.

ENFLASYON 30 YILIN ZİRVESİNE ULAŞACAK

Tweet, tüketici enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.

FED'İN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti.

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

GELECEK YILA KADAR DEVAM EDECEK

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

HİPERENFLASYON NEDİR?

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak biliniyor.

EN ŞİDDETLİ ENFLASYON

Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela'da görülüyor.

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