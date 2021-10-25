Twitter’in kurucusu Jack Dorsey’den tahmin! İşler daha kötüye gidecek

FED'İN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti.

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.