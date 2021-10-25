Rusya koronavirüs vaka sayısıyla yine rekor kırdı

Rusya'da son 24 saatte açıklanan 37 bin 930 koronavirüs vaka sayısı, salgının başından beri kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı oldu.

Rusya son günlerde hızla artışa geçen koronavirüs vaka sayısıyla rekor kırmaya devam ediyor.

Son verilere göre ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, hayatını kaybedenlerinin sayısında düşüş yaşandığı görüldü. Merkezin aktardığı verilere göre son 24 saatte 37 bin 930 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 279 bin 573'e ulaştı.

MOSKOVA İLK SIRADA

Rusya'da güncel vaka ve vefat sayılarının açıklanmasının ardından başkent Moskova 7 bin 778 vaka sayısı ile yine ilk sıradaki yerini aldı. Salgının başından beri Moskova'da kayıtlara geçen vaka sayısı 1 milyon 774 bin 707'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte kayıtlara geçen vefat sayısı ise bin 69 oldu ve böylelikle ülkede salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı da 231 bin 669'a ulaştı. İyileşen kişilerin sayısı 20 bin 690 olarak açıklanırken, salgının başından beri iyileşen kişi sayısı da 7 milyon 186 bin 661'e ulaştı.

PUTİN'DEN KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEM

Rusya, artan koronavirüs vaka saylarının önüne geçebilmek için yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece 23.00 ile 06.00 arasında eğlence merkezlerinin kapatılmasının yanı sıra vakaların en çok görüldüğü bölgelere Sağlık Bakanlığı tarafından ek sağlık personeli ve ek teçhizatların gönderileceğini belirtti.

Putin ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın yetersiz kaldığı bölgelere Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın destek vermesi talimatını da verdi. Rusya'daki 60 yaş üstü kişilere kendilerini izole etme çağrısında da bulunan Putin, maske kuralına uyulması ve toplu ulaşım araçlarında denetimlerin arttırılması emrini verdi. Rusya'daki bölge valileri de Putin'in talimatlarından sonra 60 yaş üstü kişilerin kendilerini karantinaya alma çağrısında bulundu.