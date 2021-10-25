Almanya’da kan donduran polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp canice yumrukladılar

CANİ POLİSİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Polis sözcüsü Dirk Wagner polisin "agresif ve saldırgan" tavırlar sergileyen gence karşı zorlayıcı önlemler aldığını belirtti. Wagner açıklamasında, polisin kamu güvenliği ve düzenine yönelik tehlikeleri ve aksaklıkları ortadan kaldırmak ve cezai suçları ve idari suçları kovuşturmak için yasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin açık olduğunu söyledi.