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Almanya'da kan donduran polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp canice yumrukladılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Almanya’da kan donduran polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp canice yumrukladılar

Almanya'nın Pforzheim şehrinde kameralara kaydedilen polis şiddeti infial yarattı. Görüntülerde emniyet güçlerinin yerde yatan gencin kafasını peş peşe yumrukladığı görülüyor. Pforzheim'in kuzey bölgesinde yaşanan olayda kaydedilen görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.

Almanya'nın Pforzheim şehrinde kan donduran bir olay yaşandı.

Pforzheim şehrinde kameralara kaydedilen polis şiddeti infial oluşturdu. Görüntülerde polis memurlarının yerde yatan gencin kafasını pek çok kez yumrukladığı görülüyor.

YERE YATIRIP ÖLDÜRESİYE YUMRUKLADI

İddialara göre 25 yaşındaki Portekiz asıllı bir genç ve Alman polisi arasında tartışma çıktı. Polisin kontrol altına almaya çalıştığı gencin polise karşı direnmesiyle tartışma büyüdü. Alman polisi ise daha sonra genci yere yatırarak defalarca yumrukladı.

CANİ POLİSİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Polis sözcüsü Dirk Wagner polisin "agresif ve saldırgan" tavırlar sergileyen gence karşı zorlayıcı önlemler aldığını belirtti. Wagner açıklamasında, polisin kamu güvenliği ve düzenine yönelik tehlikeleri ve aksaklıkları ortadan kaldırmak ve cezai suçları ve idari suçları kovuşturmak için yasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin açık olduğunu söyledi.

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