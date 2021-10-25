Almanya'da kan donduran polis şiddeti: Portekizli genci yere yatırıp canice yumrukladılar
Almanya'nın Pforzheim şehrinde kameralara kaydedilen polis şiddeti infial yarattı. Görüntülerde emniyet güçlerinin yerde yatan gencin kafasını peş peşe yumrukladığı görülüyor. Pforzheim'in kuzey bölgesinde yaşanan olayda kaydedilen görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor.
Pforzheim şehrinde kameralara kaydedilen polis şiddeti infial oluşturdu. Görüntülerde polis memurlarının yerde yatan gencin kafasını pek çok kez yumrukladığı görülüyor.
CANİ POLİSİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ
Polis sözcüsü Dirk Wagner polisin "agresif ve saldırgan" tavırlar sergileyen gence karşı zorlayıcı önlemler aldığını belirtti. Wagner açıklamasında, polisin kamu güvenliği ve düzenine yönelik tehlikeleri ve aksaklıkları ortadan kaldırmak ve cezai suçları ve idari suçları kovuşturmak için yasal görevlerini yerine getirmesi gerektiğinin açık olduğunu söyledi.
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