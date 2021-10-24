Son dakika: ABD’den Çin’i kızdıracak Covid-19 suçlaması

Raporda Çin'in corona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Çin'in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin'e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.