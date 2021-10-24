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Son dakika: ABD'den Çin'i kızdıracak Covid-19 suçlaması

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Son dakika: ABD’den Çin’i kızdıracak Covid-19 suçlaması

Son dakika haberi: ABD’nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Çin’in corona virüs (Covid-19) testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Dünya genelinde 2019 yılından itibaren etkili olan corona virüs (Covid-19) salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

New York Times, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora yer verdi.

Raporda Çin'in corona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Çin'in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin'e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.

Ayrıca raporda Çin'in binlerce kişinin genetik bilgilerine erişebilmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

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