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Golf topu büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda araç ve ev zarar gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Golf topu büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda araç ve ev zarar gördü

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bulunan Geryan şehrinde şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışın ardından çok sayıda araç zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar doludan kendini koruyacak yerlere kaçtı.

Libya'da şiddetli yağışla birlikte golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Araçlar ve evler doludan zarar görürken, sokaktaki vatandaşlar ise kendilerini doludan koruyacak en yakın yere koştu.

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