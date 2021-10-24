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Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan tehditlere karşı Avrupa ve Almanya'ya tarih hatırlatması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan tehditlere karşı Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in NATO'ya 'Rusya'ya karşı silah kullanma' teklifine karşılık, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir" cevabını verdi.

Şoygu, yaptığı açıklamada, Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirtti.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan tehditlere karşı Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

Şoygu, "Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa'da güvenlik, ancak Rusya'nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan tehditlere karşı Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

NATO'nun Afganistan'a yönelik çevreleme politikasının sonucunu "felaket" olarak nitelendiren Şoygu, bütün dünyanın halihazırda bununla meşgul olduğuna işaret etti.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan tehditlere karşı Avrupa ve Almanya’ya tarih hatırlatması

21 Ekim'de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir radyo programında NATO'nun Rusya'yı nükleer silahlarla hava sahası dahil çevrelemeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "NATO'nun bu silahları kullanmaya hazır olduğunu Rusya'ya açık bir şekilde belirtmesi gerektiği" şeklinde cevap vermişti.

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