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Son dakika: İran Dini Lideri Hamaney’den 2 bin 825 mahkuma af veya ceza indirimi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: İran Dini Lideri Hamaney’den 2 bin 825 mahkuma af veya ceza indirimi

Son dakika haberi: İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 825 mahkumun af kapsamına alınması veya cezalarının hafifletilmesi ile ilgili öneriyi onayladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü nedeniyle mahkumlara af veya ceza indirimi ile ilgili öneriyi kabul etti.

YÜZLERCE MAHKUMA AF VEYA CEZA İNDİRİMİ

Söz konusu kararın, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan 2 bin 825 mahkumu kapsadığı ve bu mahkumların af kapsamına alınarak serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Öte yandan, İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Ejei, Hameney'e yazdığı bir mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 458 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.

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