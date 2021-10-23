Son dakika: Azerbaycan-İran gerginliği panelde masaya yatırıldı

Ankara'da "Azerbaycan-İran Gerginliği ve Türkiye'nin Pozisyonu" konulu panel düzenlendi.

Ulukuş, Karabağ zaferindeki İlham Aliyev'in başarısını tebrik ettikten sonra İran'ın, Azerbaycan'a meydan okuyarak 50 milyonluk Azerbaycan Türklüğüne ve 85 milyon Türkiye'ye meydan okuduğunu dile getirdi.

İran, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son 30 yılına dikkat çeken Bekir Ali Yüksel, tehditkar siyasetin bölge istikrarına zarar verdiğini, Karabağ'daki galibiyetin ve Bakü'deki zafer töreninin Azerbaycan ve Türkiye'yi git gide yakınlaştırdığını ifade etti.