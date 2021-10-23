Beyaz Saray: John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli belgeler yayımlanacak
Beyaz Saray, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastı ile ilgili gizli belgelerin bir kısmının 15 Aralık’ta yayımlanacağını, kalan belgelerin ise 1 yıl içinde yayına hazır hale getirileceğini duyurdu.
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastına ilişkin gizli belgeler açığa çıkıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin bir kısmının 15 Aralık'ta yayımlanacağını, kalan belgelerin ise 1 yıl içinde yayına hazır hale getirileceği duyuruldu.
BELGELER İÇİN TARİH VERİLDİ
Söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'a kadar bekleneceği belirtilen açıklamada, 15 Aralık'a kadar redaksiyonu tamamlanmamış belgeler için de Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) 1 yıl daha süre tanınacağı kaydedildi.
Açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı belgelerin redaksiyonlarının tamamlanmaması gecikmenin gerekçesi olarak açıklanırken, askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına zarar verme ihtimaline engel olmak için bu gecikmenin gerekli olduğu ifade edildi.
"O korkunç günü yaşayan ABD'liler ve ABD tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirilen Kennedy suikastı ile ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğunun da altı çizildi.
NELER YAŞANMIŞTI?
John F Kennedy'nin 54 yıl önce 22 Kasım 1963'te Texas eyaletinin Dallas kentinde öldürülmesiyle ilgili çok sayıda komplo teorileri gündeme gelmesi üzerine 1992 yılında çıkartılan Kennedy suikastı kayıtları yasası gereği, çoğunluğu FBI, CIA, İç Güvenlik Bakanlığı'na ait 35 bin belgenin 25 yıl içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekirken, bu süre 26 Ekim 2017'de dolmuştu.
NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayınlamış, eski Başkan Donald Trump ise 2017'de binlerce gizli belgenin açıklanmasına onay vermişti.
Bazı belgeler ise ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
- Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...
- Benzine 44 kuruş zam var mı? Resmi açıklama geldi mi? 23 Ekim İstanbul, Ankara benzin fiyatları ne kadar?
- 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? Son açıklamalar...
- Cübbeli Ahmet ne söyledi? Cübbeli Ahmet Hoca'nın "40 yaş oy kullanma" açıklamaları gündem oldu
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler
- PA son açıklamalar: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?