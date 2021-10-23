Beyaz Saray: John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli belgeler yayımlanacak

BELGELER İÇİN TARİH VERİLDİ

Söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'a kadar bekleneceği belirtilen açıklamada, 15 Aralık'a kadar redaksiyonu tamamlanmamış belgeler için de Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) 1 yıl daha süre tanınacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı belgelerin redaksiyonlarının tamamlanmaması gecikmenin gerekçesi olarak açıklanırken, askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına zarar verme ihtimaline engel olmak için bu gecikmenin gerekli olduğu ifade edildi.