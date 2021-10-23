Son dakika: Rus ve Çin donanmalarından Pasifik’te ortak devriye

Rus ve Çin donanmasından oluşan 10 savaş gemisi, Pasifik Okyanusu'nda ortak devriyeler gerçekleştirdi.



Rus ve Çin donanmasına ait gemilerin bin 700 deniz milinden fazla yol katettiği ve bazı gemilerinde batı Pasifik'teki Sangar Boğazı'nı geçtiği belirtildi. Ortak devriyelerin amacı ise Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi, iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetleri alanındaki tesislerinin korunması ve Rus ve Çin bayraklarının bölgede gösterilmesi olarak açıklandı.

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