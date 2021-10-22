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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya’ya taziye mesajı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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