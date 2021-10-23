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Joe Biden tuhaf hareketlerine devam ediyor! Sosyal medyayı sallayan anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Joe Biden tuhaf hareketlerine devam ediyor! Sosyal medyayı sallayan anlar...

İlerleyen yaşı ve sergilediği garip hareketlerle dünyanın dikkatini çeken ABD Başkanı Joe Biden hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Biden'ın el hareketleri dikkatlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Biden, yine olay oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Biden'ın, konuk olduğu forumda açıklamalarından ziyade yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİ

Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.

Joe Biden tuhaf hareketlerine devam ediyor JOE BİDEN TUHAF HAREKETLERİNE DEVAM EDİYOR

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