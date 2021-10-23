Joe Biden tuhaf hareketlerine devam ediyor! Sosyal medyayı sallayan anlar...
İlerleyen yaşı ve sergilediği garip hareketlerle dünyanın dikkatini çeken ABD Başkanı Joe Biden hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Biden'ın el hareketleri dikkatlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Biden, yine olay oldu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Biden'ın, konuk olduğu forumda açıklamalarından ziyade yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu.
KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİ
Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin! 3.440 lira olacak! 2022 asgari ücret maaş zammı ne kadar olacak?
- "Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?
- Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 İOKBS bursluluk parası hangi tarihte ödenecek? İşte takvim...
- Detaylar son dakika belli oldu! Emekliye 750, 875, 1000 TL ödeme fırsatı! Maaşı 1.500 TL üzerinden olanlar...
- Devlet tarafından çocuk sahibi ailelere ödeme! Başvurular e-Devlet üzerinden! Para ödemesi için elinizi çabuk tutun...
- Er sınıflandırma sonucu sorgulama: Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? İşte Kemal Kuruçay'ın hayatı...
- Hesap açana 10.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası son dakika olarak duyurdu! Geri ödemesiz olarak...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Yargı dizisine nam saldı! Hüseyin Avni Danyal'ın o yönü şaşırttı...
- 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Yarışmanın kazanan ismi...
- Okullar kapanacak mı? MEB ile 2021-2022 okullar online, evden mi olacak? İşte açıklamanın detayları...
- Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için flaş açıklama! 2021 altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?