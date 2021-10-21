ABD’de 80 bin kamyon şoförüne ihtiyaç var

AÇIK 2030'A KADAR 160 BİNE ÇIKACAK

Spear, ABD Başkanı Joe Biden'in geçen hafta verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor." dedi.