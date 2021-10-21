ABD'de 80 bin kamyon şoförüne ihtiyaç var
ABD’de nakliye sektöründe çalışacak 80 bin kamyon şoförüne acil ihtiyaç olduğu belirtildi. Ayrıca ülkede sürücü açığının 2030’a kadar 160 bine çıkacağı tahmininde bulundu.
Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, CNN'e yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kamyon şoförü açığına dikkat çekti.
Spear, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binin üzerinde olduğunu, bunun yüzde 30 artarak şu an rekor düzeyde 80 bine çıktığını kaydetti.
Salgın sırasında birçok şoförün emekliye ayrılması ve akabinde artan tüketici talepleri nedeniyle şoför açığı bulunduğu bilgisini paylaşan Spear, bunun son aylarda tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları da etkilediğini belirtti.
AÇIK 2030'A KADAR 160 BİNE ÇIKACAK
Spear, ABD Başkanı Joe Biden'in geçen hafta verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor." dedi.
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