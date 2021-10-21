Türk SİHA'larına bir müşteri daha! Kırgızistan SİHA aldığını duyurdu
Oyun değiştirici rolüyle tanınan Türk SİHA'larına bir müşteri daha çıktı. Kullanıldığı her bölgede dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA'larına yoğun ilgi sürüyor. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurdu. İşte detaylar...
KIRGIZİSTAN DA SATIN ALDI
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurdu.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Kırgızistan'ın ilk kez bütçe kaynaklarından satın aldığı 40 zırhlı aracın teslim töreni kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşiyev, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini aktardı.
"SİHA'LAR YAKINDA ÜLKEMİZE GELECEK"
Kırgızistan'ın çoğu zaman askeri araçları yardım olarak aldığına işaret eden Taşiyev, "Bu sefer askeri teknikleri bütçe kaynaklarından satın aldık. Devlette bugün böyle bir imkan oluştu. 40 zırhlı araca devlet bütçesinden yaklaşık 300 milyon som (3,5 milyon dolar) tahsis edildi" ifadelerini kullandı. Taşiyev, zırhlı araçları Dubai'dan satın aldıklarını ve bunların sınır muhafızında kullanılacağını belirtti. Diğer askeri araçlar için de bütçeden para ödediklerini kaydeden Taşiyev, "Halihazırda Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.
Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını dile getirdi. Rusya'dan da Orlan-10 SİHA'larını satın aldıklarını ifade eden Taşiyev, bunun dışında yurt dışından keskin nişancı tüfeklerini temin ettiklerini sözlerine ekledi.
"30 YILDA KİMSE İLE BİR ÇATIŞMA BAŞLATMADIK"
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin teçhizat envanterinin çıkarıldığını ve arızalı tüm teçhizatın gelecek baharda güncelleneceğini belirtti.
Teçhizatların yenilenmesinin her hangi bir çatışmaya hazırlık olmadığının altını çizen Caparov, "Biz 30 yılda kimse ile bir çatışma başlatmadık. Elimizde silahla yabancı toprakları ele geçirmedik ve ileride de bunu yapmayacağız. Eğer topraklarımızı işgal etme girişimi olursa cevabı sert olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Caparov, Sınır Muhafız Hizmetinin yanı sıra Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının malzeme ve teknik altyapısının güçlendiğini sözlerine ekledi.
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