KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs’ta federasyon meselesi kapanmıştır

Tatar, KKTC'nin her alanda rüştünü ispat etmiş bir devlet olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs'ta KKTC vardır, Türkler vardır. Anlaşma istiyorlarsa iki ayrı devletli eşit egemenlikli bir yapı olacaktır. Federal yapıda bir anlaşmayı kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta eşitlik temelinde federatif bir yapının kurulacağı söyleminin "bir oyun" olduğunu ileri süren Tatar, KKTC'ye kilit vurup Rum tarafına tabi olmalarının istendiğini, bu oyuna gelmeyeceklerini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin Türklük ve Ada'da yaşayan Türklerin geleceğini ilgilendiren bir mesele olduğunu kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez olan Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ve garantörlük hakkıdır." diye konuştu.

Tüm Türkler için 1974'ün çok önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Tatar, "Türklerin adaya gelmesini biz istedik. İşgal söylemlerine itibar edilmemesi gerekir. Bu tarih, Kıbrıs Türklüğünün bağımsızlığının başlangıcıdır. 15 Temmuz 1974'e kadar biz Türkiye'nin adaya çıkarma yapmasını bekledik. 1974'ten sonra artık Kıbrıs'ta iki bölge, iki halk, iki idare vardır. Federasyon bir oyundur." değerlendirmesinde bulundu.