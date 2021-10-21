Kuzey Myanmar’da 100 milyon yıllık yengeç bulundu! Dinazorlar döneminde yaşamış

ABD'li, Çinli ve Kanadalı bilim insanları, Kuzey Myanmar'dan gelen kehribar içerisinde 100 milyon senelik olduğu değerlendirilen küçük yengeç buldu.

DİNAZORLARLA YAŞAMIŞ

Dinazorlarla beraber yaşadığı açıklanan minik yengece Cretapsara athanata adı verildi.

100 milyon yıllık canlı, bugün kıyılarda dolaşan yengeçlere yüzeysel olarak benziyor.

Bilgisayarlı tomografi taramaları, ağız kısımlarındaki antenler, solungaçlar ve ince kıllar gibi hassas vücut kısımlarını ortaya çıkardı.

5 MİLİMETRE UZUNLUĞUNDA

Yengeç sadece 5 milimetre uzunluğundaydı ve muhtemelen bir bebek yengeçti.

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ"

Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde araştırmacı olan Javier Luque, "Örnek muhteşem, türünün tek örneği. Kesinlikle eksiksiz ve vücudunda tek bir kıl bile eksik değil" dedi.

Araştırmacılar, Cretapsara'nın ne bir deniz yengeci ne de tamamen karada yaşayan bir canlı olduğunu düşünüyor. Orman tabanında tatlı suda yaşamış olabileceğine inanılıyor.