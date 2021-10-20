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Son dakika: ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı! Resmi açıklama...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı! Resmi açıklama...

Suriye'de bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandırıldığı askeri üsse saldırı düzenlendiği açıklandı. Drone ile yapılan saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılacağı da ifade edildi.

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı düzenlendi.Konuya dair açıklama yapan ABD'li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını ifade etti.

ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÜSSÜNE SALDIRI

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