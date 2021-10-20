Son dakika: ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı! Resmi açıklama...

ABD'nin Suriye'deki El Tanıf üssüne drone saldırısı düzenlendi.Konuya dair açıklama yapan ABD'li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını ifade etti.