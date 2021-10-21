Amerika Diyanet Merkezi’nin bahçesinde silahlı saldırı!

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.









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