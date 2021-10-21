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Amerika Diyanet Merkezi'nin bahçesinde silahlı saldırı!

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.10.2021
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Amerika Diyanet Merkezi’nin bahçesinde silahlı saldırı!

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD yerel saatiyle öğleyin Maryland eyaletindeki merkezde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açtı.

Merkezin bahçesinde yaşanan saldırıda, saldırganın vurduğu kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını kaydetti.

Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ve merkezin yönetiminin yerel yetkililerle yakın iş birliği yaptığını aktardı.



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