Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi önce yakalandı sonra kaçtı

KEDİ GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI



Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.

Rusya'da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.





