21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi önce yakalandı sonra kaçtı

Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi önce yakalandı sonra kaçtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi önce yakalandı sonra kaçtı

Rusya'nın İvanovo Bölgesi'ndeki bir hapishane içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı. Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

Rusya'nın İvanovo Bölgesi'ndeki 4 Numaralı Hapishane'de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

KEDİ GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI

Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.

Rusya'da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA