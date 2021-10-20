20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO ve Rusya arasında kriz! Stoltenberg'den sert açıklama

NATO ve Rusya arasında kriz! Stoltenberg'den sert açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
NATO ve Rusya arasında kriz! Stoltenberg’den sert açıklama

Son dakika haberleri... Rusya'nın NATO'daki misyonunu askıya almasına tepki gösteren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova yönetimini esefle kınadığını belirterek, "Rusya'nın füze gücü güvenliğimiz için bir tehdit. Caydırıcılığımızı artıracağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın NATO misyonunu askıya alma kararını esefle karşıladık. İlişkiler, Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyede" açıklamasında bulundu.

"Rusya ile diyaloğa açığız. Ancak Rusya'nın füze gücü güvenliğimiz için bir tehdit oluşturuyor. Caydırıcılığımızı ve çatışma yeteneklerimizi artırarak bununla yüzleşeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin NATO'daki misyonunu askıya aldığını belirterek, "Gerekli olduğunda Brüksel büyükelçiliği üzerinden Rusya ile irtibata geçebilirler" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA