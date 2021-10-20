20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de korkunç kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı

ABD'de korkunç kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
ABD’de korkunç kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçak yürekleri ağızlara getirdi. Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıkan 18 yolcu ve 3 mürettebat alev alan uçaktan kurtarılırken, yangın sonrası uçak küle döndü.

Teksas Halk Güvenliği İdaresince yapılan açıklamada, içinde 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunan özel bir uçağın Houston şehrinden Boston'a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıktığı ve bariyerlere çarparak alev aldığı belirtildi.

Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, "Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün." ifadesini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.





O ülkede uçak düştü! Çok sayıda ölü var O ÜLKEDE UÇAK DÜŞTÜ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
O ülkede askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var O ÜLKEDE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA