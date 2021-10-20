ABD'de korkunç kaza: Alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
ABD'nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçak yürekleri ağızlara getirdi. Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıkan 18 yolcu ve 3 mürettebat alev alan uçaktan kurtarılırken, yangın sonrası uçak küle döndü.
Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.
Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, "Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün." ifadesini kullandı.
ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.
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