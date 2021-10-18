SON DAKİKA: Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 6 ölü 2 yaralı

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ KAYITTA



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların olay yerine beyaz bir araçla geldiği, saldırı sırasında olay yerinden uzaklaşmaya başlayan aracın saldırıdan kaçan bir kişinin üzerine yürüdüğü ve saldırganların sonrasında farklı iki araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.