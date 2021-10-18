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Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırı: 6 ölü 2 yaralı

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Giriş: 18.10.2021 23:53
Meksika'nın Morelia kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların olay yerine beyaz bir araçla geldiği, saldırı sırasında olay yerinden uzaklaşmaya başlayan aracın saldırıdan kaçan bir kişinin üzerine yürüdüğü ve saldırganların sonrasında farklı iki araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki Morelia kentinde "Cantina La 25" isimli gece kulübüne yerel saatle 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.

Gece kulübüne beyaz renkli bir araçla gelen saldırganlar, barın önünde bulunanlara bir anda ateş açtı.

Saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine gelen acil yardım ekipleri, yaralıları ambulansla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ KAYITTA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların olay yerine beyaz bir araçla geldiği, saldırı sırasında olay yerinden uzaklaşmaya başlayan aracın saldırıdan kaçan bir kişinin üzerine yürüdüğü ve saldırganların sonrasında farklı iki araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Morelia polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganların olay yerinden kaçmak için kullandıkları iki aracın trafiğe kapalı bir alanda ele geçirildiği belirtildi.

Michoacan Eyaleti Başsavcılığı ise, saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Başsavcılık, olayla ilgili tüm gerçekleri açığa çıkartmak için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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