Son dakika: DEAŞ'ın 47 kişiyi katlettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti...
Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.
Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.
Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.
Patlamanın şiddeti kameraya yansıyor.
Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.
Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Set tarihi belli oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO yeni sezon fragmanı...
- 30 gün içinde başvuran alıyor! PTT şubesinden çekebilirsiniz! İşte, başvuru detayları ve şartları...
- Parayı çevirmek isteyenlere fırsat! Faizler nirvanaya ulaştı! 32.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 18 Ekim Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Milyonlarca emekliye müjde! Bunu yapana yüzlerce lira ödeme yapılacak! Bankalardan flaş duyuru geldi...
- Geri ödeme yapmasanız da veriliyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! İşte başvurular...
- Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?
- 1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...
- GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakatl ne zaman?
- VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-2022 VGM burs miktarı ne kadar, kaç TL?
- Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!