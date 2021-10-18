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Son dakika: DEAŞ'ın 47 kişiyi katlettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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Son dakika: DEAŞ’ın 47 kişiyi katlettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti...

Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.

DEAŞ’ın 47 kişiyi katlettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı DEAŞ'IN 47 KİŞİYİ KATLETTİĞİ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.

Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.

Patlamanın şiddeti kameraya yansıyor.

Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.

Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.

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