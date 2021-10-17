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Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2021
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Mescid-i Haram’da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı!

Son dakika haberine göre: Suudi Arabistan'da koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme kararının ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.

Suudi Arabistan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açıldı.

Kararın ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı. Salgınının başlamasından bu yana ilk kez sosyal mesafe olmadan kılınan namazda yüzlerce Müslüman saf tutTu.

Kısıtlamaları hafifletme kararı kapsamında dün akşam Kabe'nin etrafındaki bariyerler ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişler kaldırılmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilmişti.

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