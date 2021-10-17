Son dakika: Çin’de ordu alarma geçti! ’Savaşa hazır olun’ emri verildi

İki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında Çin'in 2.1 milyon asker, 3 bin 260 hava aracı ve 3 bin 205 tank ile Tayvan'a üstünlük kurduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Ancak uzmanlar Tayvan'ın arazi yapısı nedeniyle gerilla savaşına uygun olduğu olası bir çatışma durumunda iki tarafın da ciddi kayıplar vereceği uyarısında bulunuyor.