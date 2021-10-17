Çin alarma geçti! "Her an savaşmaya hazır olun"

ÇİN'İN ASKERİ GÜCÜ

İki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında Çin'in 2.1 milyon asker, 3 bin 260 hava aracı ve 3 bin 205 tank ile Tayvan'a üstünlük kurduğu açıkça ortaya çıkıyor.