Suudi Arabistan’da Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor

Suudi Arabistan medyasının İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde ayrıca, önümüzdeki pazar gününden itibaren 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilerek, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılacağı ifade edildi.