"Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filmi gerçek olabilir! Kötü anıları silen protein keşfedildi

Öte yandan, araştırma ekibinin başındaki isim Doktor Amy Milton, söz konusu keşfin, tam olarak filmdekine benzer bir duruma yol açmadığını belirterek, "Burada kahramanlar hangi anıların silineceğini seçebiliyor. Zamanla hayvanlarda anıları değiştirilebilir kılan faktörleri belirleyebileceğimizi ve bunları insanlara aktarabileceğimizi umuyoruz. Bunlar gerçekten karmaşık mekanizmalar, hayvanlarla insanların beyinleri birbirine benziyor ancak insan beyni çok daha karmaşık" dedi.