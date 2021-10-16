Son dakika: Türk SİHA’ları Mısır’ı panikletti! Kahire yönetimi ABD ve Avrupa’dan yardım talep etti

UKRAYNA VE POLONYA'DAN SİHA SİPARİŞİ

Ukrayna ve Türkiye'nin NATO ortağı Polonya da 'İsrail, Çin ve ABD piyasasından daha ucuz olduğu için" Türkiye'den insansız hava araçları sipariş etti.

Türkiye'den üretilen SİHA'ların 2016 yılından bu yana PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP ise Türkiye'nin Tunus'a 80 milyon dolar değerinde "Anka" adı verilen SİHA'ların satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti.

Kanada, ekipmanın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığına karar verdikten sonra nisan ayında Türkiye'ye drone teknolojisi ihracat izinlerini iptal etmişti. Ambargo altındaki parçalar, Baykar silahlı uçakları için kamera sistemlerini içeriyordu.