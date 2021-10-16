Son dakika: Türk SİHA'ları Mısır'ı panikletti! Kahire yönetimi ABD ve Avrupa'dan yardım talep etti
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Fas ve Etiyopya’ya SİHA satacak olması Mısır’ı telaşlandırdı. Kahire yönetimi, satışı durdurması için ABD ve Avrupa ülkelerinden yardım talep etti.
Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satış sözleşmeleri imzalaması Mısır'ı telaşlandırdı.
Nil'deki bir hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya'ya SİHA sevkiyatına karşı çıkan Kahire yönetiminin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmak için yardım talep ettiği belirtildi.
Türkiye'nin sattığı İHA sistemlerinin Afrika'da dengeleri bozabileceğine vurgu yapan Mısırlı bir kaynak, Kahire ve Ankara arasında temas kurulmaya çalışılırken Etiyopya'ya SİHA satılmasının zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini savundu.
UKRAYNA VE POLONYA'DAN SİHA SİPARİŞİ
Ukrayna ve Türkiye'nin NATO ortağı Polonya da 'İsrail, Çin ve ABD piyasasından daha ucuz olduğu için" Türkiye'den insansız hava araçları sipariş etti.
Türkiye'den üretilen SİHA'ların 2016 yılından bu yana PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP ise Türkiye'nin Tunus'a 80 milyon dolar değerinde "Anka" adı verilen SİHA'ların satışı için anlaşma imzaladığını kaydetti.
Kanada, ekipmanın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığına karar verdikten sonra nisan ayında Türkiye'ye drone teknolojisi ihracat izinlerini iptal etmişti. Ambargo altındaki parçalar, Baykar silahlı uçakları için kamera sistemlerini içeriyordu.
"DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK DRONE ÜRETİCİSİ"
NATO üyesi olan Türkiye'de yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batılı silahlara olan bağımlılığı azaltmak için yerli üretimi artırmasından bu yana dünyanın dördüncü en büyük insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini söylüyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla. Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA'larımız bunun için mükemmel "demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar
- Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
- DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!
- 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı?
- Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...
- 16 Ekim akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatı...
- Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
- Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
- Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Destek ödemesi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...
- Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
- Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...