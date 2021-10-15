Son dakika: Lübnan'da sokak çatışmalarında 19 kişi tutuklandı
Lübnan'da son yaşanan sokak çatışmalarıyla bağlantılı 19 kişi tutuklandı. Ülkenin başkenti Beyrut'ta dün Şii silahlı gruplar ile Hristiyan oldukları iddia edilen kişiler arasında saatlerce çatışma yaşanmıştı.
Lübnan'da son yaşanan sokak çatışmalarıyla bağlantılı 19 kişi tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezinde dün Şii silahlı gruplar ile Hristiyan oldukları iddia edilen silahlı gruplar arasında saatlerce devam eden çatışmalar, 30 yıl önce patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş korkusunu yeniden yaşattı.
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