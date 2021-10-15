Son dakika: Lübnan’da sokak çatışmalarında 19 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezinde dün Şii silahlı gruplar ile Hristiyan oldukları iddia edilen silahlı gruplar arasında saatlerce devam eden çatışmalar, 30 yıl önce patlak veren ve 15 yıl süren iç savaş korkusunu yeniden yaşattı.