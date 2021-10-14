Yunanistan ile ABD "Ortak Savunma Anlaşması" imzaladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde imzalayacağımız Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın revizyonu, uzun vadeli ortaklığımızın sembolik ve büyük ölçüde temelidir" dedi.