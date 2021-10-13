Yıllardır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı

2 YIL ÖNCE FARKEDİLDİ

Yaban hayatı görevlileri, boynunda lastik olan geyiği ilk olarak Temmuz 2019'da yaban keçisine yönelik nüfus araştırması yaparken fark etti. 270 kilogram ağırlığındaki geyiğin daha sonra Park County ile Jefferson County arasında birkaç kez dolaşırken görüldüğü, ancak kış aylarında uzun süre ortadan kaybolduğu ifade edildi. Lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiği ise bilinmiyor.