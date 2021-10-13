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Yıllardır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Yıllardır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı

ABD'nin Colorado eyaletinde iki senedir boynunda araba lastiğiyle gezen geyiğin yerinin belirlenerek kurtarıldığı açıklandı. Kurtarma çalışmalarına katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek geyiğin boynunda küçük bir yara olduğunu söyledi.

ABD'de Colorado Parkları ve Yaban Hayatı (CPW) görevlileri, iki senedir boynunda lastikle gezen bir geyiğin nihayet bulunduğunu ve lastikten kurtarıldığını duyurdu.

LASTİK KESİLEMEDİ

Kurtarma çalışmasında ilk önce geyiğin boynundaki lastik kesilmeye çalışıldı, ancak içindeki çelikten dolayı bu yöntem mümkün olmadı.

Boynuzlarının kesilmesine karar verilen geyik, uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve lastikten kurtarıldı.

"ÇIKARMAK ÇOK ZORDU"

Görevliler, lastiğin içinin kirle dolu olduğunu ve hayvan için ağırlık oluşturduğunu belirtti. Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, "Çıkarmak çok zordu" diyerek sadece geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu söyledi.

4. DENEMEDE SONUCA ULAŞTILAR

Murdoch, geyiğin "şaşırtıcı derecede iyi" durumda olduğunu söyledi. Kurtarma işlemi, görevlilerin 1 hafta içinde yaptıkları 4. deneme oldu. Geyiği sakinleştirmeye yönelik önceki girişimler, vahşi yaşam görevlilerinin yeterince yanına yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2 YIL ÖNCE FARKEDİLDİ

Yaban hayatı görevlileri, boynunda lastik olan geyiği ilk olarak Temmuz 2019'da yaban keçisine yönelik nüfus araştırması yaparken fark etti. 270 kilogram ağırlığındaki geyiğin daha sonra Park County ile Jefferson County arasında birkaç kez dolaşırken görüldüğü, ancak kış aylarında uzun süre ortadan kaybolduğu ifade edildi. Lastiğin geyiğin boynuna nasıl geçtiği ise bilinmiyor.

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