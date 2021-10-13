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Mağazadan akıllı telefon alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç darp edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Mağazadan akıllı telefon alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç darp edildi

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç, kendi inancındaki kişiler tarafından darp edildi. Ultra-Ortodoks inancında telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmek yasak olarak kabul ediliyor.

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi.

İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor.



Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.

Mağazadan akıllı telefon alan Ultra-Ortodoks Yahudi genç darp edildi MAĞAZADAN AKILLI TELEFON ALAN ULTRA-ORTODOKS YAHUDİ GENÇ DARP EDİLDİ

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