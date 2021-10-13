Yunan askerleri Pakistanlı göçmenlere işkence uyguladı! Önce tırnaklarını çektirler ardından...

Yunanistan sınırında yakalanan ve dört gün boyunca işkenceye maruz kalan Hadım Hüseyin, "Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar" şeklinde konuştu.

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