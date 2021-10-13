Yunan askerleri Pakistanlı göçmenlere işkence uyguladı! Önce tırnaklarını çektirler ardından...
Avrupa'ya kaçmak için ilk adımı Yunanistan'a atan göçmenler hayatlarının şokuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yunan emniyet güçleri tarafından işkenceye maruz kalan mültecileri ölümden Türk askerleri kurtardı. Tırnakları çekilen ve 4 gün boyunca işkence gören Pakistan uyruklu göçmen yaşadığı dehşeti anlattı.
Avrupa'ya gitme ümidiyle Yunanistan'a giden 15 Pakistan uyruklu göçmen, yakalandığı Yunan askerleri tarafından 4 gün boyunca işkence gördü.
Türkiye'ye geri gönderilen göçmenler yaşadıkları o dehşet anları anlatarak, "Türk askerleri olmasaydı ölecektik üzerimizdeki kıyafetleri onlar verdi" dedi.
15 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen Avrupa'ya gitme ümidiyle Yunanistan'a geçmek istedi. Karayusuf civarında bir bota binen ve Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler kıyıya yaklaştığında Yunan askerlerine yakalandı. 4 gün boyunca kampta işkence gören göçmenler daha sonra ise Yunan askerleri tarafından Türkiye sınırına bırakıldı.
Sınırda ölmek üzere olan Pakistan uyruklu Hadım Hüseyin ve Ali Hamza, Türk askerlerinin yardımıyla kurtuldu.
Türk askerlerinin yardımıyla hayatta kalan Pakistan uyruklu göçmenler yaşadıkları o dehşet anlarını anlattı.
Yunanistan sınırında yakalanan ve dört gün boyunca işkenceye maruz kalan Hadım Hüseyin, "Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk. Bizi yakaladılar ve 4 gün boyunca bize vurdular ve bizi geri Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi buldu ayakkabımızı ve kıyafetlerimizi verdiler ama Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Biz mecburen çalışmak için geldik ne yapacağımızı bilmiyoruz ilaç alamıyoruz çok kötü durumdayız 15 kişiydik ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar" şeklinde konuştu.
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