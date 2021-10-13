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ABD'den "elektronik sigara" kararı! Bir ilk gerçekleşti | RJ Reynolds'ın Vuse markasına...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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ABD’den elektronik sigara kararı! Bir ilk gerçekleşti | RJ Reynolds’ın Vuse markasına...

ABD'de elektronik sigaralara dair bir ilk gerçekleşti. Ülkede, tıbbi ürünleri düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), RJ Reynolds'ın Vuse markasına ait 3 elektronik sigaranın satışını onayladığını duyurdu.

ABD'de yetişkinlerin sigaradan uzaklaşmasının faydalarının, ergenlik çağındaki gençlerin elektronik sigara kullanmaya alışmasından daha önemli olduğunu değerlendiren Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilk kez bir elektronik sigaranın satışına destek verdi.

ABD'DE İLK KEZ BİR ELEKTRONİK SİGARA ONAY ALDI

RJ Reynolds'ın Vuse markasına ait üç elektronik sigara FDA'dan onay aldı.

Onaylanan ürünlerin gençler arasında popüler olan tatlı aromalı değil, tütün aromalı ürünler olduğu vurgulandı.

ŞARTLI ONAY

FDA, yaptığı açıklamada, bu ürünlerin daha önce sigara içmeyen kişiler arasında yaygın biçimde kullanıldığının saptanması durumunda onayın geri çekilebileceğini kaydetti.

2016'DAN BU YANA İLK

ABD'de elektronik sigaraların satışı 2016'dan beri FDA onayına tabi olmakla birlikte kurum, piyasadaki elektronik sigaraları incelediği süre boyunca satışlarına izin vermemişti.

ABD'DE ENDİŞE VEREN GELİŞME

Geçen ay satıştaki ürünlerin yüzde 93'ünün incelendiğini ve 946 bin ürünün reddedildiğini açıklayan FDA, reddedilen ürünlerin satışını yasa dışı ilan etmişti.

Ülkede FDA'nın onayı olmadan satılan aromalı elektronik sigaraların kullanımının gençler arasında giderek yayılması endişe doğuruyor.

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