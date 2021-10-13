ABD'den "elektronik sigara" kararı! Bir ilk gerçekleşti | RJ Reynolds'ın Vuse markasına...
ABD'de elektronik sigaralara dair bir ilk gerçekleşti. Ülkede, tıbbi ürünleri düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), RJ Reynolds'ın Vuse markasına ait 3 elektronik sigaranın satışını onayladığını duyurdu.
ABD'de yetişkinlerin sigaradan uzaklaşmasının faydalarının, ergenlik çağındaki gençlerin elektronik sigara kullanmaya alışmasından daha önemli olduğunu değerlendiren Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilk kez bir elektronik sigaranın satışına destek verdi.
ABD'DE İLK KEZ BİR ELEKTRONİK SİGARA ONAY ALDI
RJ Reynolds'ın Vuse markasına ait üç elektronik sigara FDA'dan onay aldı.
Onaylanan ürünlerin gençler arasında popüler olan tatlı aromalı değil, tütün aromalı ürünler olduğu vurgulandı.
ŞARTLI ONAY
FDA, yaptığı açıklamada, bu ürünlerin daha önce sigara içmeyen kişiler arasında yaygın biçimde kullanıldığının saptanması durumunda onayın geri çekilebileceğini kaydetti.
2016'DAN BU YANA İLK
ABD'de elektronik sigaraların satışı 2016'dan beri FDA onayına tabi olmakla birlikte kurum, piyasadaki elektronik sigaraları incelediği süre boyunca satışlarına izin vermemişti.
ABD'DE ENDİŞE VEREN GELİŞME
Geçen ay satıştaki ürünlerin yüzde 93'ünün incelendiğini ve 946 bin ürünün reddedildiğini açıklayan FDA, reddedilen ürünlerin satışını yasa dışı ilan etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?
- EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde
- Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
- AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi?
- ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
- İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
- VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?
- Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV'de olacak mı?
- Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?
- Şampiyonluk adayları arasındaydı! 12 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Burcu elendi mi?