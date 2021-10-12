Almanya Şansölyesi Merkel'den giderayak Afganistan uyarısı
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel'den giderayak Afganistan açıklaması geldi. Merkel, Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde ''Ne elektrik sağlanamadığı ne de bir finansal sistem olmadığı için Afganistan'da 40 milyon insanın kaosa düştüğünü izlemek, uluslararası toplumun amacı olamaz ve olmamalı." dedi.
Afganistan'da finansal sistemin çökmesinin kimseye bir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Merkel, "O zaman insani yardım da artık sağlanamaz." diye konuştu.
Başbakan Merkel Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na Afganistan'daki finansal sistemin çökmesini önlemede büyük görevler düştüğünü ifade etti.
Alman Başbakan terörle mücadelenin önemine dikkati çekerek, Afganistan'ın dış dünyaya tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı.
Angela Merkel Afganistan'daki mevcut Taliban hükümetinin toplumun tüm kesimlerini yeterince temsil eden bir yapıda olmadığını ifade ederek, Almanya için henüz, Taliban'ın tanınmasının masada olmadığını kaydetti.
Merkel, yine de Taliban ile temas halinde olmanın önemini vurguladı.
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