Almanya Şansölyesi Merkel’den giderayak Afganistan uyarısı

Alman Başbakan terörle mücadelenin önemine dikkati çekerek, Afganistan'ın dış dünyaya tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Angela Merkel Afganistan'daki mevcut Taliban hükümetinin toplumun tüm kesimlerini yeterince temsil eden bir yapıda olmadığını ifade ederek, Almanya için henüz, Taliban'ın tanınmasının masada olmadığını kaydetti.

Merkel, yine de Taliban ile temas halinde olmanın önemini vurguladı.