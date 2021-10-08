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Türkiye’den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Türkiye’den Afganistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye cuma namazı vaktinde vicdansızca düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kunduz'daki camide cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sebebiyle çok sayıda kişinin yaşamını ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

Afganistanda camiye bombalı saldırı! AFGANİSTAN'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI!
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