Türkiye’den Afganistan’daki terör saldırısına kınama

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kunduz'daki camide cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sebebiyle çok sayıda kişinin yaşamını ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz."