Kim Jong-un’un hakkında çarpıcı iddia: Suikast timleri hazır

AMCASINI DA KÖPEKLERE YEDİRMİŞTİ

2013 yılında Kuzey Kore'den gelen en çarpıcı haberlerden biri ülkenin ikinci adamı sayılan ve aynı zamanda Kim Jong-un'un da amcası olan Jang Song-Thaek'in vatana ihanet suçlamasıyla idam edilmesiydi. İdamın nasıl gerçekleştiği ise yakın zamana kadar net olarak bilinmiyordu. Thaek'in idam mangasınca vurulduğu ve hatta uçaksavar ateşiyle öldürüldüğü bile iddia edilmişti. Fakat gerçeğin bunlardan kat ve kat korkunç olduğu ortaya çıktı. Çin medyasının haberlerine göre Kim Jong-Un amcasını ve beş yardımcısını 'quan-jue' denilen kan donduran yöntemle katletti.