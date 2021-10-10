Çin’den Tayvan’a tek kelimelik net mesaj: Gerçekleşecek

Xi Jinping, "Çin ve Tayvan arasında birleşme gerçekleşmeli, kesinlikle gerçekleşmeli, barışçıl bir şekilde birleşme Tayvanlı yurttaşlar da içinde olmak üzere bütün Çin ulusunun çıkarına" dedi.

Tayvan'daki bağımsızlık isteğini eleştiren Xi, "Tayvan'ın bağımsızlığı anavatanın birleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Ulusal iyileşmeye karşı en büyük tehdit budur" değerlendirmesinde bulundu.