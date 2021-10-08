NASA'dan flaş Salda Gölü paylaşımı!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden Salda Gölü hakkında yeni bir paylaşım yapıldı. NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor" ifadelerine yer verildi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yeni bir Salda Gölü paylaşımı yaptı. NASA paylaşımında, "Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor" denildi.
NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yer verildi. "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?" başlığıyla paylaşılan gönderide, "Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlıyor. Bilim adamları, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar" ifadelerine yer verildi.
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