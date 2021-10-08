Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Merkel Almanya Başbakanı olarak Türkiye'ye son kez gelmiş olacak.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Başbakanı olarak Türkiye'ye son kez gelmiş olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Merkel'in ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapması bekleniyor.
Merkel daha önce Fransa, Rusya, İtalya ve Vatikan'ı da ziyaret etmişti...
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