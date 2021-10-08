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Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye gelecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’ye gelecek

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Merkel Almanya Başbakanı olarak Türkiye'ye son kez gelmiş olacak.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başbakanı olarak Türkiye'ye son kez gelmiş olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Merkel'in ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapması bekleniyor.

Merkel daha önce Fransa, Rusya, İtalya ve Vatikan'ı da ziyaret etmişti...

Merkel Türkiye’ye veda ziyareti MERKEL TÜRKİYE'YE VEDA ZİYARETİ

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