Belçika’da okulda silahlı saldırgan alarmı!

Belçika'nın Courtrai kentinde silahlı bir kişinin Vives Yüksekokulu etrafında silah ile görülmesi üzerine alarm verildi. Okul etrafında ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından geniş güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı. Kimliğin belirlenen zanlının 18 yaşında ve akıl hastası olduğu ortaya çıktı.