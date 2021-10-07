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Belçika’da okulda silahlı saldırgan alarmı!

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Belçika’da okulda silahlı saldırgan alarmı!

Belçika’nın Courtrai kentinde bir şahsın yüksekokul etrafında silahla görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Önlem amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı.

Belçika'nın Courtrai kentinde silahlı bir kişinin Vives Yüksekokulu etrafında silah ile görülmesi üzerine alarm verildi. Okul etrafında ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından geniş güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı. Kimliğin belirlenen zanlının 18 yaşında ve akıl hastası olduğu ortaya çıktı.

"OKULDA BİR ÖĞRENCİYE BİR ŞEY YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ"

Vives Yüksekokulunun Müdürü zanlı ile ilgili basına verdiği demeçte, "Öğrencilerimizden birine okulda bir öğrenciye bir şey yapacağını söylemiş. Sonra kampüs civarında otobüsten inmiş. Bu nedenle risk almak istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Okul çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bildirilirken, öğrencinin daha sonra Waregem şehrinde eski bir öğretmeni tarafından görüldüğü bildirilmesi üzerine Waregem'de de yoğun güvenlik önlemleri alınarak okulların ve devlet dairelerinin tecrit altına alındığı bildirildi.

KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Söz konusu şüpheli henüz bulunamazken, polis operasyonu devam ediyor. Öğrenciler ve bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü.

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