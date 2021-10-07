İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Perez hakkında cinsel istismar iddiası

İşçi Partisi eski milletvekili Colette Avital, Haaretz gazetesine verdiği demeçte Eski Cumhurbaşkanı Şimon Perez'i cinsel istismarla suçladı.

Avital, ilk olarak 1980'li yıllarda İsrail'in Paris Büyükelçiliği'nde görev yaptığı sırada kenti ziyaret eden Perez'in bir otelde cinsel istismarına maruz kaldığını savundu.

Eski milletvekili diğer istismarın ise 1984'te Perez'in Başbakan olduğu sırada İsrail'deki bir toplantının ardından yaşandığını iddia etti.

İsrail'de 2 kez başbakanlık koltuğuna oturan Perez, 2007-2014 yılları arasında ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "one minute" çıkışına hedef olan İsrailli siyasetçi, 2016'da 93 yaşında ölmüştü.