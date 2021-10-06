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Kontrolsüz güç sosyal medyaya yaptırım sinyali geldi! Artık tahammül yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Kontrolsüz güç sosyal medyaya yaptırım sinyali geldi! Artık tahammül yok

Geçtiğimiz günlerde büyük bir skandal olarak yorumlanan sosyal medya platformlarındaki iletişim aksaklığı, herkesin 1 numaralı gündem maddesi oldu. 6-7 saatlik kesintinin maddi boyutu korkunç boyutlara ulaşırken, milyonlarca kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddiaları ise endişeleri en çok artıran sebep oldu. Popüler uygulamaların sahibi olan şirketlerden kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin tatmin edici bir açıklama gelmedi. Öte yandan ABD ise yüksek mertebeden sosyal medya şirketlerinin kontrol edilemeyen bir güce sahip olduklarını belirterek, yaptırım uygulayacaklarının sinyalini verdi.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook son dönemde ardı ardına çıkan skandallarla sarsılıyor. Whatsapp ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran Facebook'a 7 saat boyunca erişim sağlanamaması sosyal medya deviyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Kesintinin yaşandığı süre boyunca sorumluluktan kaçıp herhangi bir açıklama yapmayan Facebook ile ilgili sarsıcı bilgiler ortaya döküldü. Daha önce Facebook'ta çalışan Frances Haugen adlı muhbir, şirketin algoritmalar vasıtasıyla küresel kaosu beslediğini ifşa etti.

Frances Haugen, Facebook'un Amerika'da kongre baskınına nefreti körükleyerek destek verdiğini ileri sürdü. Biden'ın başkan seçildiği dönemde Facebook'un nefret ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için kurulan sistemleri devre dışı bıraktığını söyleyen Haugen, şirketin tam aksine algoritmalarla nefreti beslediği söyledi.

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Platformun kar elde etmek için algoritmalarını nefret ve yanlış bilgiyi körükleyecek şekilde dizayn ettiğini vurgulayan Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmeye ittiğini ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük kârlar elde ettiğini belirtti.

HAYATİ BİLGİLERİ KASITLI SAKLIYOR
Facebook muhbiri Frances Haugen, ABD senatosundaki konuşmasında ise şirketin hayati bilgileri kasıtlı sakladığını söyledi. Facebook dışında neredeyse hiç kimse Facebook'un içinde ne olduğunu bilmediğini ileri süren Haugen, "Şirket, kamudan, ABD hükümetinden ve dünyanın dört bir yanındaki hükumetlerden hayati bilgileri kasıtlı olarak saklıyor" dedi. "Facebook'un gerçek bir denetime ihtiyacı var" diyen Haugen, Facebook'un sürekli olarak kendi çıkarları ile ülke güvenliği arasında çatışmalarla karşılaştığını belirten muhbir, platformun çatışmalarını sürekli olarak kendi çıkarları lehine çözdüğünü vurguladı.

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AÇIKLAMALARI TATMİN ETMEDİ
Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının altı saat boyunca dünya çapında yaşadığı erişim problemi ilerleyen saatlerde giderildi. Ancak Facebook yönetiminin konu hakkındaki açıklamaları internet kullanıcılarını tatmin etmedi. Facebook "Sorun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandı, kullanıcı bilgileri çalınmadı" açıklamasını yaptı.

ŞİRKETİN TEK AMACI KAR ETMEK
Facebook'un binlerce iç yazışması ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı Frances Haugen, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Haugen, "Şirketin önceliği nefret söylemi ve yalan haberle mücadele değil, kâr elde etmek" dedi. 37 yaşındaki Haugen dün ayrıca ABD Senatosu'nda da ifade verdi.

"MİLLİ SİBER ANLAYIŞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün (önceki gün) yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir" dedi. Altun açıklamasında "Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir. Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur" dedi.

6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
Bloomberg'İn bildirdiğine göre Facebook hem eski bir çalışanının iddiaları hem de kesinti nedeniyle zor bir pazartesi günü yaşadı. Şirketin hisseleri yüzde 4,9 değer kaybetti, kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg'in kişisel servetinden 6 milyar dolar kayba uğraması bekleniyor. 50 milyar dolardan fazla eriyen şirketin kaybı saniyede 2 milyon dolara yakın oldu.

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